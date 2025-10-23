Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Donnerstagmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,84 SAR ab.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 25,84 SAR abwärts. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,66 SAR nach. Bei 26,00 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SAU 19.628.068 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 12,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 05.08.2025 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 SAR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,51 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

