Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie legte zuletzt in der SAU-Sitzung 1,4 Prozent auf 25,38 SAR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 25,38 SAR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,44 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,02 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.545.577 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse