DAX24.314 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,06 +0,7%Gold4.087 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Mittwochmittag vor

22.10.25 12:04 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie legte zuletzt in der SAU-Sitzung 1,4 Prozent auf 25,38 SAR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,56 SAR 0,52 SAR 2,08%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 25,38 SAR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,44 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,02 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.545.577 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung