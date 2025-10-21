Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag nahezu unverändert

Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 25,04 SAR.

Mit einem Wert von 25,04 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 25,06 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,02 SAR ab. Bei 25,06 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 254.731 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 13,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 8,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR im Vergleich zu 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,51 SAR fest.

