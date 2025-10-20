Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) büßt am Montagmittag ein

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie verlor zuletzt in der SAU-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,10 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,10 SAR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,06 SAR aus. Bei 25,16 SAR eröffnete der Anteilsschein. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.570.897 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 15,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 8,21 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 SAR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,51 SAR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

