DAX24.229 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,1%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms 13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

16.10.25 12:04 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,26 SAR 0,29 SAR 1,16%
Charts|News|Analysen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 25,30 SAR. Bei 25,46 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,95 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.075.009 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 14,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 8,93 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,51 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung