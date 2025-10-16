Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 25,30 SAR. Bei 25,46 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,95 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.075.009 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 14,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 8,93 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,51 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

