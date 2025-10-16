Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Donnerstagvormittag an

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,12 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,12 SAR. Bei 25,20 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 1.952.666 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,28 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,51 SAR fest.



