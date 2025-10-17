Wie viel Verlust eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Performance der Anlage

Bei einem frühen Investment in Uniswap hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 7,575 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,01 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 827,87 USD, da sich der Wert von Uniswap am 16.10.2025 auf 6,271 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,21 Prozent verkleinert.

Bei 4,765 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.12.2024 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net