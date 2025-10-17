DAX23.749 -2,2%Est505.566 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,22 -4,8%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.860 -2,7%Euro1,1705 +0,1%Öl60,30 -1,2%Gold4.337 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie dennoch im Minus Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie dennoch im Minus
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance der Anlage

Wie viel Verlust eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr eingebracht hätte

17.10.25 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Uniswap hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
5,9350 USD -0,3364 USD -5,36%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 7,575 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,01 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 827,87 USD, da sich der Wert von Uniswap am 16.10.2025 auf 6,271 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,21 Prozent verkleinert.

Bei 4,765 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.12.2024 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com