So viel Wert wäre mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Performance-Check

Vor Jahren in Avalanche eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Avalanche wurde am 16.10.2024 zu einem Wert von 28,04 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,566 Avalanche. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,70 USD, da sich der Wert von Avalanche am 16.10.2025 auf 20,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,30 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.04.2025 bei 15,98 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.12.2024 bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net