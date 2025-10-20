Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 25,18 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 25,18 SAR. Bei 25,18 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,14 SAR. Mit einem Wert von 25,16 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 287.942 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Mit Abgaben von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher