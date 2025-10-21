Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) fällt am Mittag

Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,02 SAR nach.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SAU-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,02 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,95 SAR nach. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,06 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 4.554.218 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 13,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 SAR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 407,14 Mrd. SAR – eine Minderung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 470,61 Mrd. SAR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,51 SAR in den Büchern stehen haben wird.

