Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,10 SAR.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,10 SAR. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,16 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,02 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.841 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,54 Prozent. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,51 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse