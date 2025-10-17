DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.467 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Arbeitgeber fordern Tempo bei Bürokratieabbau

17.10.25 06:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber fordern Tempo bei geplanten Erleichterungen beim Arbeitsschutz. "Mit der Reform bei den Sicherheitsbeauftragten leistet das Ministerium von Bärbel Bas einen spürbaren Beitrag zum Bürokratierückbau", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur.

Wer­bung

Das von der SPD-Politikerin geführte Arbeitsministerium will Betriebe von Bürokratie beim Arbeitsschutz entlasten und mehr als 123.000 spezielle Beauftragte in Unternehmen abschaffen. Nach Bekanntwerden des Konzepts ihres Hauses brachten der Deutsche Gewerkschaftsbund und die gesetzliche Unfallversicherung große Bedenken vor. Die Befürchtung: Expertise beim Arbeitsschutz gehe verloren, das Niveau drohe zu sinken.

Kampeter betonte hingegen: "Die Sicherheit bleibt gewährleistet - entscheidend ist gelebter Arbeitsschutz mit Gefährdungsbeurteilung als zentralem Instrument." Das bringe viel mehr als ein bürokratisches Beauftragtenwesen. Nun müsse der Prozess für einen modernen Arbeitsschutz rasch fortgesetzt werden./bw/DP/zb