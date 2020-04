AXA verspricht: keine Entlassungen und Gehaltskürzungen wegen Corona - Aktie legt zu

Alle Arbeitsplätze würden erhalten bleiben, solange der Stillstand andauere. Auch werde der französische Konzern die Möglichkeit zur Kurzarbeit in Frankreich nicht in Anspruch nehmen. Die AXA SA versprach zudem, während dieser Zeit keine Sozialversicherungs- oder Steuerzahlungen in Frankreich aufzuschieben.

"AXA ist ein Konzern, dem seine soziale Verantwortung am Herzen liegt und der sich wünscht, dass die finanziellen Maßnahmen der Behörden in erster Linie den schwächsten Personen und Unternehmen zugutekommen", teilte das Unternehmen mit.

Im Pariser Handel am Mittwich gewinnen die AXA-Atien 2,88 Prozent auf 15,79 Euro.

