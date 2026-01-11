DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,4%Nas23.663 +0,8%Bitcoin78.583 +0,7%Euro1,1634 -0,2%Öl63,57 +1,4%Gold4.486 +0,2%
Argentinien zahlt US-Dollar-Hilfe vollständig zurück

09.01.26 17:59 Uhr

WASHINGTON/BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentinien hat nach Angaben des US-Finanzministeriums eine kurzfristige US-Dollar-Hilfe vollständig zurückgezahlt. "Argentinien hat seinen begrenzten Zugriff auf die Swap-Fazilität mit den Vereinigten Staaten schnell und vollständig zurückgezahlt", teilte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mit.

Das Währungstauschabkommen diente dazu, Argentinien vorübergehend Dollar zur Verfügung zu stellen, um den Wechselkurs und die Finanzmärkte in einer akuten Liquiditätskrise zu stabilisieren. Bessent sprach zudem von einem Gewinn "in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar" für die USA und hob die Bedeutung stabiler Verbündeter hervor.

Swap soll die Reserven der argentinischen Notenbank stützen

Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei gilt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Die US-Regierung unterstützt Mileis radikale Reformagenda seit Monaten mit massiven Finanzhilfen. So kaufte das US-Finanzministerium zuletzt im großen Stil Pesos auf, um den Kurs der als überbewertet geltenden argentinischen Landeswährung zu stützen. Und es verschaffte der argentinischen Zentralbank mit einem Währungstausch über 20 Milliarden US-Dollar zusätzliche Liquidität.

Mitte November einigten sich Washington und Buenos Aires zudem auf ein Handelsabkommen, das Argentinien einen besseren Zugang zu US-Märkten und US-Produkten privilegierten Marktzugang in Argentinien verschafft. Milei erhofft sich davon neue Investitionen und eine nachhaltige Stabilisierung der argentinischen Wirtschaft./ppz/DP/nas