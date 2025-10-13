DAX24.381 +0,6%Est505.575 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.076 +1,4%
Armee: Erste Geiseln zurück in der Heimat

13.10.25 09:02 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück in Israel. Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran hätten gemeinsam mit dem israelischen Militär die Grenze nach Israel überschritten, teilte die Armee am Morgen mit. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis. Die israelische Regierung umarme die Freigekommenen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Morgen in einer Mitteilung. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten.

Die freigelassenen Geiseln seien auf dem Weg zum ersten Aufnahmeort im Süden Israels, wo sie mit ihren Familien wiedervereint werden, teilte die Armee weiter mit. Man sei bereit, weitere Geiseln aufzunehmen. Eine zweite Übergabe sollte in Kürze stattfinden. Insgesamt sollen heute die restlichen 20 lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen, darunter vier Deutsch-Israelis./ln/DP/stw