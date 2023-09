Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA macht am Mittwochvormittag Boden gut

So entwickelt sich Aroundtown SA

Die Aktie von Aroundtown SA zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Aroundtown SA legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 1,85 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 1,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Aroundtown SA-Aktie bis auf 1,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 232.078 Aroundtown SA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,99 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2023. Gewinne von 61,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2023 bei 0,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,67 Prozent könnte die Aroundtown SA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Aroundtown SA-Aktie bei 2,14 EUR.

Am 30.05.2023 lud Aroundtown SA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,06 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 402,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 393,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Aroundtown SA veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Aroundtown SA rechnen Experten am 27.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,289 EUR je Aroundtown SA-Aktie.

