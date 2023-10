Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Aroundtown SA. Die Aroundtown SA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Aroundtown SA-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Aroundtown SA-Aktie bei 1,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.522.405 Aroundtown SA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aroundtown SA-Aktie mit einem Kursplus von 54,17 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,16 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Aroundtown SA am 30.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Aroundtown SA ebenfalls 0,06 EUR je Aktie eingebüßt. Aroundtown SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Aroundtown SA am 29.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Aroundtown SA im Jahr 2023 -1,347 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

