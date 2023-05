Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 15:52 Uhr rutschte die Aroundtown SA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 0,943 EUR ab. In der Spitze fiel die Aroundtown SA-Aktie bis auf 0,902 EUR. Bei 0,980 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.040.615 Aroundtown SA-Aktien.

Am 26.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,505 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aroundtown SA-Aktie somit 79,072 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,902 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,328 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,53 EUR.

Am 25.05.2022 legte Aroundtown SA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Aroundtown SA am 30.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Aroundtown SA-Anleger Experten zufolge am 28.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aroundtown SA-Aktie in Höhe von 0,142 EUR im Jahr 2024 aus.

