Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aroundtown SA. Das Papier von Aroundtown SA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 2,18 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 2,18 EUR. Bei 2,14 EUR markierte die Aroundtown SA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aroundtown SA-Aktien beläuft sich auf 173.772 Stück.

Am 16.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aroundtown SA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 0,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aroundtown SA-Aktie 148,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,30 EUR.

Am 30.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 402,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 393,70 EUR umgesetzt.

Aroundtown SA wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

2023 dürfte Aroundtown SA einen Verlust von -1,675 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

