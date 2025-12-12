Ashtead Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashtead Group stellte am 09.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 4,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashtead Group noch ein Gewinn pro Aktie von 4,48 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 2,95 Milliarden USD gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net