DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,88 -2,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.988 +1,2%Euro1,1687 -0,3%Öl60,43 -0,6%Gold4.421 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- RWE-Chef sieht sinkende Energiekosten -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang
Top News
Air-France-KLM-Aktie: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs Air-France-KLM-Aktie: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil