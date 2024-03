ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von ASML NV

So bewegt sich ASML NV

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 941,00 EUR ab.

Die ASML NV-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 941,00 EUR ab. Bei 936,90 EUR markierte die ASML NV-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 953,00 EUR. Bisher wurden heute 9.158 ASML NV-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 967,50 EUR. 2,82 Prozent Plus fehlen der ASML NV-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 535,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,15 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für ASML NV-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 885,00 EUR für die ASML NV-Aktie.

ASML NV gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 4,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.237,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.430,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte ASML NV Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der ASML NV-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 16.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

