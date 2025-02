ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Mittwochmittag Abschläge

ATX aktuell

Der ATX zeigt sich heute wenig verändert.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,18 Prozent auf 3.783,25 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 119,369 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent leichter bei 3.789,77 Punkten in den Handel, nach 3.789,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3.777,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.792,80 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,08 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3.650,85 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2024, bei 3.558,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2024, bewegte sich der ATX bei 3.420,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 3,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3.874,07 Punkte. Bei 3.609,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CPI Europe (+ 0,87 Prozent auf 16,24 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 192,00 EUR), EVN (+ 0,66 Prozent auf 22,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,49 Prozent auf 8,13 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Andritz (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR), Lenzing (-1,03 Prozent auf 24,10 EUR), Erste Group Bank (-0,74 Prozent auf 59,24 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,64 Prozent auf 77,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 126.223 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net