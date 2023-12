ATX Prime aktuell: Am Freitagnachmittag Gewinne im ATX Prime

Wiener Börse-Handel im Fokus

Der ATX Prime verbucht aktuell Zuwächse.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 14:26 Uhr um 0,52 Prozent auf 1.723,67 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1.714,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1.714,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1.711,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1.724,46 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,855 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1.644,73 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 29.09.2023, bei 1.596,65 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.12.2022, den Wert von 1.570,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1.789,53 Punkten. Bei 1.513,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,80 Prozent auf 35,55 EUR), FACC (+ 3,19 Prozent auf 5,83 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 44,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,40 Prozent auf 32,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,12 Prozent auf 126,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-6,41 Prozent auf 29,20 EUR), ZUMTOBEL (-3,38 Prozent auf 6,28 EUR), Polytec (-2,37 Prozent auf 3,51 EUR), Wolford (-2,06 Prozent auf 4,76 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,97 Prozent auf 8,96 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 299.833 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,513 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,23 erwartet. OMV lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,96 Prozent.

