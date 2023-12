Letzter Handelstag des Börsenjahres 2023: DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen uneins -- SAP und Siemens wieder in den globalen Top-100

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte einen freundlichen Start in den letzten Handelstag des Jahres erwischen. Der DAX wird vom Broker IG gut eine Stunde vor Börseneröffnung zeitweise 0,2 Prozent fester bei 16.730 Punkten taxiert.Der TecDAX bewegt sich vorbörslich ebenfalls leicht im Plus. Eine verkürzte Freitagssitzung schließt das Börsenjahr 2023 ab - in Frankfurt wird nur bis 14 Uhr gehandelt. Insgesamt hielten sich die Schwankungen an den letzten beiden Handelstagen in engen Grenzen, die Handelsumsätze fielen sehr gering aus. Auch am Freitag zeichnet sich wenig Bewegung ab. Am Donnerstag hatte die Wall Street erneut neue Rekordstände erklommen, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Die Impulse aus Übersee sind also summa summarum freundlich. Wichtige Konjunktur- oder Unternehmensdaten stehen am Freitag nicht zur Veröffentlichung an.





Die europäischen Börsen notieren vor dem Beginn der Freitagssitzung leicht im Plus. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich etwas fester gesehen. Eine ruhige Grundstimmung dürfte auch am Freitag die europäischen Börsen bestimmen - allgemein wird mit noch geringeren Bewegungen als am Mittwoch oder Donnerstag gerechnet. Die meisten Börsianer in Europa treten "zwischen den Jahren" traditionell nicht mehr auf das Börsenparkett, sondern haben ihre Bücher bereits geschlossen. Folglich ist auch der Kalender sowohl konjunktur- als auch unternehmensseitig quasi leer. Für Aufmerksamkeit sorgen hingegen auch in Europa die Wall Street-Rekordstände vom Vortag.





Der US-Leitindex zeigte sich am Donnerstag etwas höher und verzeichnete im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Der Dow Jones Index legte nach einem stabilen Start zu und schloss letztlich 0,14 Prozent fester bei 37.710,10 Einheiten. Dagegen gab der NASDAQ Composite seine anfänglichen Gewinne während des Handelsverlaufs ab und ging mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 15.095,14 Punkten in den Feierabend. Am vorletzten Handelstag des Jahres setzten die US-Aktienmärkte ihren jüngsten, gemäßigten Aufwärtstrend fort und erreichten erneut Rekordhöhen. Der Handel verlief, ähnlich wie in den vorangegangenen Tagen, ruhig und mit geringem Handelsvolumen. Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, bemerkte laut Dow Jones: "Die Anleger sind weiterhin optimistisch und hoffen darauf, dass die Zinssenkungen in den USA eher früher als später im nächsten Jahr erfolgen werden. Die Indizes wurden teilweise durch den Optimismus bezüglich einer sanften Landung in den USA angetrieben." Einige Analysten warnten jedoch davor, dass die Anleger möglicherweise zu optimistisch hinsichtlich des Tempos der Fed-Lockerung sind. Konjunkturseitig standen außerdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. In der Woche bis zum 23. Dezember verzeichnete die Anzahl der erstmaligen Anträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung einen Anstieg. Das US-Arbeitsministerium in Washington gab bekannt, dass die saisonbereinigten Anträge im Vergleich zur Vorwoche um 12.000 auf 218.000 zugenommen haben.