Geringe Umsätze an Börse Frankfurt: DAX letztlich mit Verlusten

Marktbericht

Am vorletzten Handelstag des Jahres ging dem deutschen Aktienmarkt die Puste aus.

Der DAX ging bei 16.780,95 Punkten mit einem Plus von 0,23 Prozent in den Handel, rutschte im weiteren Verlauf jedoch unter die Nulllinie und setzte sich im Minus fest. Die Verluste fielen allerdings moderat aus. Zum Handelsschluss notierte das deutsche Börsenbarometer letztlich 0,24 Prozent leichter bei 16.701,55 Einheiten.

Schwache Umsätze zum Jahresausklang und kaum Termine

Am vorletzten Handelstag des Jahres waren die Umsätze gering, da viele Investoren im Urlaub sind oder sich zurückhalten und Risiken meiden nach dem sehr erfolgreichen Börsenjahr. Selbst geringe Umsätze konnten laut Marktbeobachtern allerdings ausreichen, um dem DAX weiteren Auftrieb zu geben. So bleibt der deutsche Leitindex weiter in der Nähe seines Rekordhochs bei etwas über 17.000 Punkten und könnte es mit Glück womöglich an den verbleibenden Handelstagen sogar wieder erreichen.

Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten standen am heutigen Donnerstag nicht auf der Agenda. Am Nachmittag wurden lediglich wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Sie sorgten aber kaum für stärkere Impulse. In der Woche bis zum 23. Dezember verzeichnete die Anzahl der erstmaligen Anträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung einen Anstieg.

Deutscher Aktienmarkt konnte US-Rekorden nicht folgen

In den USA erreichten der Dow Jones Industrial und der NASDAQ 100 am Mittwoch weitere Bestmarken, gestützt von Hoffnungen auf Zinssenkungen und eine "milde Landung" der Wirtschaft im neuen Jahr. Entspannt war am Donnerstag auch die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger in zuletzt überverkaufte, große Werte um.

Experte: Meisten Bücher längst geschlossen

Am Freitag wird der deutsche Leitindex das Jahr mit einer verkürzten Handelssitzung beschließen. "Die meisten Bücher sind längst geschlossen. Die meisten sind mit ihrer erzielten Performance zufrieden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf Jahressicht kommt der DAX auf ein Plus von rund 20 Prozent. "Das Handelsjahr 2023 war zwar kein einfaches, dafür aber ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr. Somit gilt es jetzt nur noch, die erzielte Kursperformance zu erhalten", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires