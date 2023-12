Geringe Börsenumsätze: DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- UBS muss in Singapur Millionenstrafe zahlen -- Experten rechnen 2024 mit Mietsteigerungen -- BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Freitag einen freundlichen Handelsauftakt erleben. Der DAX wird vorbörslich nahe der 15.800-Punkte-Marke gesehen, dürfte also fester eröffnen.Auch der TecDAX wird vor Eröffnung fester gesehen. Die positive Stimmung setzt sich in Frankfurt auch am zweiten Tag der verkürzten Handelswoche fort. Viele deutsche Anleger handeln "zwischen den Jahren" allerdings nicht, weshalb die Aussagekraft der Kursbewegungen allgemein nicht überbewertet werden darf. Der DAX nähert sich unterdessen seinem Rekordhoch an, das bei 17.003 Punkten liegt. Damit scheint das Börsenjahr auch so positiv zu enden, wie es generell verlief: Der DAX konnte 2023 bislang gut ein Fünftel an Wert zulegen. Auch in den USA befinden sich die Indizes aus Rekordjagd, angetrieben von der Hoffnung auf Zinssenkungen und ein Ausbleiben der vielzitierten Rezession 2024.





Die europäischen Börsen stehen am Donnerstag vor einem positiven Sitzungsauftakt. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich im Plus taxiert. Eine freundliche Grundstimmung überwiegt auch am Donnerstag an den europäischen Börsenplätzen. Wie bereits am Vortag gibt es aber äußerst wenige kursbewegende Nachrichten, sowohl von Konjunktur- als auch Unternehmensseite gibt es nicht allzu viel zu berichten. Das ist angesichts der Tatsache, dass viele Investoren, Analysten und Unternehmenschefs im Urlaub befinden, nicht verwunderlich.





Die Wall Street tendierte zur Wochenmitte etwas nach oben. Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke leicht im Minus. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch leicht in die Gewinnzone drehen und die Sitzung 0,30 Prozent fester bei 37.657,11 Einheiten beenden. Der NASDAQ Composite hat die Sitzung kaum fester begonnen und zeigte sich auch anschließend oberhalb der Nulllinie. Letztendlich notierte er 0,16 Prozent höher bei 15.099,18 Punkten. Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch freundlich, nachdem sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq-Composite am vorherigen Tag neue Allzeithochs erreicht hatten. Der S&P 500 könnte die neunte aufeinanderfolgende Woche mit Kursgewinnen abschließen, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre. Bislang verzeichnet er in 2023 einen Anstieg um 24,4 Prozent. Investoren setzen verstärkt auf Aktien in der Hoffnung, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken wird, insbesondere da die Inflation wieder in die Nähe des 2-Prozent-Ziels der Fed zurückgekehrt ist. Zudem besteht die Erwartung, dass die US-Wirtschaft einer Rezession entgehen wird. Ein Marktteilnehmer erklärte laut Dow Jones, dass neben der üblichen Weihnachts-Saisonalität die Kursgewinne für den Rest der Woche auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung zurückzuführen sind, die sich aus den neuesten Konjunkturdaten ergibt. Diese positive Entwicklung konnte am Mittwoch durch den Aufwärtstrend einiger Märkte zusätzlich unterstützt, die aufgrund einer längeren Weihnachtspause geschlossen waren, darunter Großbritannien, Deutschland und Hongkong.