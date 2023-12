Donnerstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich mit Gewinnen

Der DAX dürfte einen starken Handelsstart hinlegen, er wird vorbörslich vom Broker IG gut eine Handelsstunde vor Eröffnung 0,3 Prozent höher bei 15.800 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,45 Prozent auf 33.531,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen deutliche 1,48 Prozent auf 2.957,78 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng sogar noch deutlicher an, zuletzt beliefen sich die Gewinne auf 2,65 Prozent bei einem Zwischenstand von 17.065,74 Einheiten.

3. UBS-Tochter Credit Suisse muss in Singapur Millionenstrafe zahlen

Singapur verhängt gegen die Credit Suisse eine Strafe in Höhe von 3,9 Millionen Singapur-Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro). Die inzwischen zur UBS gehörende Bank habe es versäumt, Fehlverhalten ihrer Kundenberater zu verhindern oder aufzudecken. Zur Nachricht

4. Immobilien-Ausblick: Experten rechnen 2024 mit weiteren Mietpreissteigerungen

Angesichts von Wohnungsmangel und hoher Zuwanderung erwarten Experten auch 2024 einen spürbaren Anstieg der Mieten in Deutschland. Zur Nachricht

5. Anzahl der deutschen Anleger 2023 gestiegen - Sicherheit höchste Priorität

Höhere Zinsen und gestiegene Kurse an den Aktienmärkten haben einer Umfrage zufolge Sparer in diesem Jahr beflügelt. Zur Nachricht

6. VanEck-Analysten: So könnte ein Trump-Wahlsieg den Bitcoin nach oben katapultieren

Beim Asset Management-Unternehmen VanEck geht man davon aus, dass die Ur-Kryptowährung Bitcoin im Laufe des neuen Jahres auf ein Allzeithoch klettern wird. Rückenwind könnte dabei auch die am 9. November anstehende US-Präsidentschaftswahl liefern. Zur Nachricht

7. Cathie Wood erhöht bei der KI-Aktie Palantir ihren Einsatz

Palantir gilt als ein potenzieller Profiteur des KI-Booms. Das Big Data-Unternehmen gilt in den Wachstumsbranchen KI, Datenanalyse und Cybersecurity als ein zunehmend unverzichtbarer Pionier. Das bullishe Sentiment rund um die Palantir-Aktie wächst: Zuletzt steigerte Cathie Wood ihren Palantir-Anteil merklich. Zur Nachricht

8. BofA-Umfrage: Investoren so bullish wie zuletzt Januar 2022

Dank erfreulicher Signale seitens der US-Notenbank herrschte an den Aktienmärkten in den letzten Börsenwochen Feierstimmung. Laut einer Umfrage der Bank of America sind die Anleger so optimistisch wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise haben ihren jüngsten Rückgang gestoppt und steigen am Freitag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 79,85 US-Dollar. Das war 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte geringfügig um 8 Cent auf 74,19 Dollar zu.

10. Euro steigt auf Fünf-Monats-Hoch

Der Euro steigt auch Donnerstagmorgen weiter an und notierte zuletzt über der 1,11-Dollar-Marke.