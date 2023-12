10 Fakten - Das Wichtigste zum Jahresausklang an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX am Freitag etwas höher erwartet

Der DAX wird vom Broker IG gut eine Stunde vor Börseneröffnung zeitweise 0,2 Prozent fester bei 16.730 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,64 Prozent auf 33.325,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich 0,47 Prozent auf 2.968,59 Zähler. In Hongkong sinkt der Hang Seng stellenweise um leichte 0,16 Prozent auf 17.015,45 Einheiten.

3. SAP und Siemens gehören wieder zu den 100 teuersten Unternehmen der Welt

Zwei deutsche Unternehmen haben in diesem Jahr den Sprung unter die 100 teuersten börsennotierten Konzerne der Welt geschafft: SAP und Siemens. Zur Nachricht

4. Darum wird Gold bei asiatischen Zentralbanken immer beliebter

Der Goldpreis erlebte ein starkes Jahr. Neben der Aussicht auf wieder sinkende Zinsen dürften auch massive Goldzukäufe vonseiten vieler asiatischen Notenbanken für die Kursgewinne ausschlaggebend gewesen sein. Warum ist Gold für die Zentralbanken Chinas, Indiens & Co. so attraktiv? Zur Nachricht

5. Diese zwei Buffett-Investments bringen Berkshire Hathaway massive Dividenden

Börsenguru Warren Buffett ist wohl der berühmteste Investor der Welt und für viele Anleger ein Vorbild. Bei den beiden größten Positionen in seinem Depot handelt es sich interessanterweise um zwei Unternehmen, die verlässlich eine Dividende zahlen. Zur Nachricht

6. Wedbush-Analyst: So viel dürfte Apple der zeitweise Verkaufsstopp der Apple Watch gekostet haben

Nach einer Niederlage in einem Patentstreit hat Apple kurz vor Weihnachten den Verkauf der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA gestoppt, noch bevor ein zuvor verhängter US-Importstopp wirksam wurde. Ein Berufungsgericht hat diesen inzwischen zwar wieder vorläufig ausgesetzt, Apple hat allerdings trotzdem Umsatzeinbußen erlitten, die insgesamt jedoch verkraftbar sein dürften. Zur Nachricht

7. KI-Coin Fetch.ai im Bullenrun: So könnte es mit dem KI-Krypto-Projekt weitergehen

Der KI-Coin Fetch.ai erlebte in den vergangenen Wochen einen Bullenrun. Dabei ist sogar ein neues Allzeithoch möglich. Zur Nachricht

8. Nach Amazon folgt AT&T: Neuer Großkunde für Tesla-Konkurrent Rivian beflügelt Aktienkurs

Nach Amazon kann Rivian einen neuen Großkunden an Land ziehen. Mit AT&T gewinnt das Unternehmen zudem einen exklusiven Konnektivitätsanbieter. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise gewinnen am Freitag etwas an Wert. Ein Barrel WTI-Rohöl kostet zeitweise 72,02 US-Dollar (plus 0,35 Prozent), während ein Barrel Brent-Rohöl zuletzt bei 77,55 US-Dollar (plus 0,52 Prozent) notierte.

10. Euro wenig verändert

Der Euro notierte am Freitagmorgen zum Dollar bei 1,1069 und damit im Bereich des Vorabends.