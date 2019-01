Macy's-Aktie stürzt nach Gewinnwarnung ab

Die Aktien des US-Einzelhändlers Macy's geraten am Donnerstag an der NYSE unter die Räder. Der Konzern senkte seine vergleichbare Umsatzprognose für das vergangene Jahresviertel auf ein Wachstum von 2 Prozent. Zuvor war ein Plus von 2,3 bis 2,5 Prozent avisiert worden. Dabei habe der schwächere Umsatz Mitte Dezember das überaus wichtige vierte Quartal beeinträchtigt. Weitere Gründe wurden von Unternehmensseite nicht angeführt. "Die Weihnachtszeit begann stark - vor allem während des Black Friday und der folgenden Cyber-Woche, schwächte sich jedoch Mitte Dezember ab und kehrte erst in der Weihnachtswoche zu den erwarteten Mustern zurück", so Jeff Gennette, Chairman und Chief Executive Officer von Macy's.

Der Warenhauskonzern senkt auch seine Prognose für Umsatz und Gewinn des Jahres 2018, nachdem er in Erwartung einer starken Weihnachtsgeschäftssaison im November seine jährlichen Gewinnaussichten noch angehoben hatte.

Die Macy's-Aktie verliert im US-Handel zeitweise 18,32 Prozent auf 5,81 US-Dollar.

Reuters / Redaktion finanzen.net

