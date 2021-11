Talanx-Aktie freundlich: Talanx will Erstversicherung bis 2025 deutlich profitabler machen

Die Industrieversicherung sowie die Privat- und Firmenversicherung Deutschland und International sollen bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von jeweils mehr als 10 Prozent erreichen, teilte das jüngst in den MDAX aufgestiegene Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttags am Mittwoch in Frankfurt mit. Damit kämen die Bereiche auf ein ähnlich hohes Niveau wie die Rückversicherungstochter Hannover Rück , an der Talanx gut die Hälfte der Anteile hält.

Für das laufende Jahr erwartet Talanx-Chef Torsten Leue eine Eigenkapitalrendite von neun Prozent - allerdings inklusive der Hannover Rück. 2022 soll die Rendite auf zehn Prozent steigen. Das Unternehmen sei damit auf einem "sehr guten Weg", seine im Jahr 2018 gesetzten Ziele zu erreichen. Für 2021 sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,60 Euro erhalten, das sind zehn Cent mehr als für das Corona-Jahr 2020.

Talanx strebt CO2-Neutralität bis 2050 an

Talanx hat seine Nachhaltigkeitsziele erweitert. Wie das MDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt es sowohl in der Versicherungstechnik als auch in der Kapitalanlage bis 2050 Klimaneutralität in den Portfolien an. In der Kapitalanlage soll die CO2-Intensität des Portfolios bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2019 sinken.

Bis zum Jahr 2038 will Talanx - neben dem Ausschluss von kohleintensiven Industrien - keine Öl- und Teersande mehr versichern. Das Ziel, im eigenen Betrieb bis 2030 klimaneutral zu werden, hat Bestand. In Deutschland sei dieses Ziel bereits erreicht worden, so Talanx.

Talanx-Papiere legen via XETRA am Vormittag um 0,29 Prozent zu auf 41,30 Euro.

FRANKFURT/HANNOVER (dpa-AFX)

