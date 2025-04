Auf Rückzug

Newsmax legt ein spektakuläres Börsendebüt hin und übertrifft zeitweise die Bewertung zahlreicher S&P-500-Unternehmen. Doch nach dem Höhenflug folgt der Absturz - die Aktie dreht deutlich ins Minus.

• Newsmax legt spektakuläres Börsendebüt hin

• Newsmax-Bewertung übersteigt zeitweise die Bewertung von 235 Unternehmen im S&P 500

• Newsmax-Aktie legt Rückwärtsgang ein



Wer­bung Wer­bung

Historisches Börsendebüt

Der konservative US-Kabelsender Newsmax hat einen spektakulären Börsenstart hingelegt. Beim Debüt an der New Yorker Börse (NYSE) am Montag explodierte der Aktienkurs um mehr als 700 Prozent - ein wahrer Raketenstart. Die Papiere, die unter dem Tickerkürzel "NMAX" gehandelt werden, waren ursprünglich zu zehn US-Dollar je Stück im Rahmen des Börsengangs ausgegeben worden. An der Börse sorgte das IPO dann für Begeisterung: Die Aktie eröffnete bei 14 US-Dollar und schloss den ersten Handelstag mit einem Plus von über 735 Prozent bei 83,51 US-Dollar ab. Am Dienstag setzte sich der Höhenflug fort - der Kurs kletterte bis auf 232 US-Dollar, ein Tagesplus von rund 178 Prozent.

Newsmax-CEO Christopher Ruddy sprach in einer Mitteilung von einem "historischen Meilenstein" für das Unternehmen. Das Kapital ermögliche es, Wachstumspläne voranzutreiben, das Programm auszuweiten und die digitale Präsenz zu stärken. Die starke Nachfrage der Investoren habe dem Unternehmen die nötige finanzielle Freiheit verschafft.

Wer­bung Wer­bung

Newsmax-Marktkapitalisierung übertrifft fast 50 Prozent der S&P 500-Unternehmen

Wie MarketWatch berichtet, zählt der Börsengang des konservativen US-Senders zu den spektakulärsten der letzten Jahre - laut FactSet sogar eine der stärksten IPO-Performances überhaupt.

Durch den massiven Kursanstieg übertraf Newsmax zwischenzeitlich sogar die Marktkapitalisierung von Fox Corp., der Muttergesellschaft von Fox News. Marktstratege Charlie Bilello von Creative Planning wies zudem darauf hin, dass Newsmax mit einer Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar sogar höher bewertet war als 235 Unternehmen im S&P 500 - obwohl der Sender in den letzten zwölf Monaten nur 156 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftete. Das entspreche laut Bilello 78 Prozent weniger Umsatz als das schwächste Unternehmen im Index.

Wer­bung Wer­bung

Kursgewinne können nicht gehalten werden

Am Mittwoch verlor die Aktie jedoch deutlich an Schwung und schlug erstmals eine andere Richtung ein. Schlussendlich ging es zur Wochenmitte um 77,46 Prozent abwärts auf 52,52 US-Dollar. Und auch am Donnerstag lässt sich der negative Trend nicht stoppen. Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert das Newsmax-Papier zeitweise weitere 8,47 Prozent auf 48,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net