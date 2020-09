Trend nach unten: DAX startet schwächer in die neue Woche

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,89 Prozent bei 12.998,90 Punkten in den Handelstag und rutscht im weiteren Verlauf noch tiefer.

Der DAX knüpft am Montag zunächst an seine Ende letzter Woche erzielten Verluste an.

Neue Sorgenfalten bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China und die Nachwirkungen der Enttäuschung über die US-Notenbank hatten am Freitag bereits die Wall Street geschwächt. In den Technologiewerten setzte sich der Rückschlag mit neuen NASDAQ-Tiefs seit Ende Juli fort. Zudem wirft die nahende US-Präsidentschaftswahl ihre Schatten voraus.

Unter dem Strich befindet sich der DAX damit weiter auf Schlingerkurs. Nachdem vor zwei Wochen die 21-Tage-Linie verteidigt wurde, zeichnet sich nun ein erneuter Test ab. Das insgesamt leicht ansteigende Barometer für den kurzfristigen Trend liegt aktuell bei 13.094 Punkten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag