Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg

Auf Wachstumskurs

Eddie Wu ist überraschend zum Chef eines der größten Unternehmens Chinas ernannt worden - Alibaba. Das ist über die Neuausrichtung des Online-Konzerns und die Strategie des neuen Führungsteams bekannt.

• Überraschender Chefwechsel bei Alibaba in Umbruchphase

• In der "KI-Ära Schritt halten": Wachstum und Nutzerfokus

• Chinesische Regierung gibt grünes Licht für KI-Anwendungen

Eddie Wu, der überraschend zum 10. September 2023 die Nachfolge von Alibaba-CEO Daniel Zhang übernommen hat, gilt als Weggefährte von Alibaba-Mitgründer Jack Ma. Eddie Wu tritt damit aus der zweiten Reihe des Alibaba-Managements hervor. Bei der Gründung 1999 war er bereits als einer der ersten Programmierer und als Technikvorstand des chinesischen Online-Giganten dabei. Ex-CEO Daniel Zhang bleibt hingegen nicht, wie zuerst vermeldet, als Leiter des Cloudgeschäfts auch im Vorstand des Konzerns, sondern hat den Konzern mittlerweile laut einer Mitteilung des Unternehmens an die Hongkonger Börse ohne Nennung von Gründen verlassen.

Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu: Nutzer und KI im Fokus

Der Alibaba-Konzern hat nach dem Abflauen der Corona-Pandemie und den bereits seit zwei Jahren andauernden Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen Technologieunternehmen mit dem Verlust von Marktanteilen zu kämpfen und konnte drei Quartale in Folge ein nur einstelliges Wachstum verzeichnen. Eine im März 2023 angekündigte Umstrukturierung des Konzerns und die damit verbundene Aufspaltung in sechs Bereiche sollte das Wachstum wieder ankurbeln.

Der plötzliche Abgang von Daniel Zhang, der die Umstrukturierung und den Wachstumskurs des Konzerns maßgeblich vorangetrieben hatte, wird dabei von Beobachtern als Bestätigung des wachsenden Einflusses des neuen Führungsteams um Eddie Wu und Group Chairman Joe Tsai gewertet. Des Weiteren könnte es ein Hinweis auf eine Annäherung der Regierung in Peking zum Tech-Konzern und dem lange Zeit abgetauchten ehemaligen Alibaba-Chef Jack Ma sein, wie die FAZ schreibt.

In einem Brief, aus dem CNBC zitiert, hat der neue Alibaba-CEO sich an seine Mitarbeiter gewandt und die Eckpfeiler seiner Geschäftsstrategie erläutert. Er setze auf eine "Startup-Mentalität" und wolle den Nutzer sowie die Entwicklung KI-basierter Module in den Fokus rücken, ließ er seine Mitarbeiter wissen. "Wenn wir nicht mit den Veränderungen der KI-Ära Schritt halten, werden wir verdrängt werden", betonte Wu die Wichtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz. Und weiter: "Die Zeiten ändern sich, und das muss auch Alibaba! Während die Welt voranschreitet, muss sich Alibaba noch schneller weiterentwickeln". Alibaba müsse, um in der "KI-Ära Schritt zu halten" und nicht verdrängt zu werden, nicht nur in die Technologie, sondern auch in die "Globalisierung" und die Förderung junger Talente für das künftige Business-Management-Team investieren.

"Jedes unserer Unternehmen generiert eine große Anzahl von Anwendungsfällen; daher müssen wir diese Anwendungsfälle in Anwendungen für KI-Technologie umwandeln und durch technologische Innovationen bahnbrechende Nutzererfahrungen und Geschäftsmodelle vorantreiben", führte Eddie Wu aus. Auch gegenüber der Zusammenarbeit mit Wettbewerbern wolle sich der Alibaba-Chef öffnen.

Chinesische Regierung lässt KI-Anwendungen zu

Alibaba Cloud hat im Frühjahr dieses Jahres bereits ein großes Sprachmodell namens Tongyi Qianwen gelauncht, das bislang nur ausgewählten Nutzern zu Testzwecken zur Verfügung gestellt werden konnte. Mitte September hat nun laut Handelsblatt auch die chinesische Regierung verkündet, dass die Anwendung der KI-Sicherheitsüberprüfung standgehalten habe und grünes Licht für eine Open-Source Version erteilt.

Alibaba-Tochter Ant Group, das unter anderem den Zahlungsdienst AliPay betreibt, kündigte Anfang September ein finanzspezifisches KI-Modell für den chinesischen Markt an, wie Cryptopolitan berichtet. Das sogenannte "Large Language Model (LLM)" soll Unternehmen helfen, Märkte zu analysieren und Finanzprodukte zu bewerten. Im Gegensatz zu bekannten KI-Modulen wie ChatGPT soll LLM über Fachwissen und die entsprechende Terminologie verfügen. "Die Ant Group hat eine Architektur entwickelt, die LLM-Technologien mit Fachwissen und Branchendiensten verbindet", zitiert IT-Times den Leiter der Anwendung Wang Xiaohang.

Der ursprünglich schon für 2017 geplante und bereits mehrfach verschobene Börsengang des riesigen Fintechs von Milliardär Jack Ma bleibt indes weiter ungewiss.

Redaktion finanzen.net