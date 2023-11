Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich fester

Euronext-Handel im Fokus

So performte der CAC 40 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 7.233,91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,259 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,395 Prozent fester bei 7.196,69 Punkten, nach 7.168,40 Punkten am Vortag.

Bei 7.196,69 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.246,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wurde der CAC 40 mit 7.029,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7.191,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der CAC 40 6.576,12 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 9,69 Prozent zu Buche. 7.581,26 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 6.518,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 359,076 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,26 Prozent gelockt.

