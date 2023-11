DAX vor etwas festerem Start -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Bayer platziert neue Anleihen in Milliardenhöhe -- IBM nimmt Werbung nach Platzierung neben Nazi-Beiträgen von X herunter

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex bewegt sich vor dem Wochenende vorbörslich im Plus. Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Freitag auf grünem Terrain. Der TecDAX wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet. Anleger haben nun die runde Marke von 16.000 Punkten im Blick, die der DAX damit zurückerobern würde. Zuletzt trieben vor allem milder als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA das Börsenbarometer an. Im Vergleich zu den US-Indizes habe der DAX aber noch einiges aufzuholen, wie auch JPMorgan-Stratege Mislav Matejka feststellte. So konnten US-Unternehmen in dieser Bilanzsaison bereits stärkere Gewinne vorlegen als die europäischen Pendants, was auch den Performance-Unterschied erkläre.





An en europäischen Börsen geht es am Freitag vorbörslich aufwärts. Der EURO STOXX 50 verbucht bereits vor dem Handelsstart am Freitag Gewinne. Von den US-Börsen kommen kaum Vorgaben, an der Wall Street schlossen die großen Indizes kaum verändert. Impulse sind damit vor dem Wochenende auch auf dem europäischen Börsenparkett Mangelware.





An der Wall Street ging es am Donnerstag ruhig zu. Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,13 Prozent bei 34.945,60 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben wenig bewegt und ging mit einem marginalen Plus von 0,07 Prozent bei 14.113,67 Punkten aus dem Handel. Der Erholungsrally an den US-Börsen ging am Donnerstag der Schwung aus. Auf Unternehmensseite standen unter anderem Cisco und Walmart mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger. Auf Konjunkturseite ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zuletzt gestiegen. Derweil hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im November etwas aufgehellt. Im Oktober sind außerdem die Einfuhrpreise deutlich gefallen.