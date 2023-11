Delivery Hero-Aktie steigt: Barclays-Analyst lobt Asien-Deal von Delivery Hero

Analystenstimme

Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Rally fortgesetzt und mit einem Plus von fast drei Prozent auf 33,14 Euro zu den besten Werten im MDAX gezählt.

Der Index der mittelgroßen Werte stieg um 1,6 Prozent. Seit Wochenbeginn gerechnet steht aktuell bei Delivery Hero ein Gewinn von rund 21 Prozent zu Buche. Das ist in dieser Betrachtung der größte Kurssprung aller im MDAX notierter Anteilsscheine.

Eine gute Entwicklung des Bruttowarenwerts im abgelaufenen Quartal hatte die Papiere von Delivery Hero am Dienstag in die Höhe schnellen lassen und so Schwung für den Rest der Woche beschert. Am Freitag kam als Antrieb ein positiv aufgenommener Analystenkommentar der britischen Investmentbank Barclays hinzu.

Analyst Andrew Ross verwies darauf, dass der chinesische Lieferriese Meituan laut der Nachrichtenagentur Bloomberg eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüfe. Bereist im September sei in Medien der Wettbewerber Grab als Interessent für Teile der Sparte gehandelt worden. Nach Ansicht des Experten ist jede derartige Transaktion positiv für die Verschuldung, das Finanzprofil, den Bewertungsrahmen und die allgemeine Wahrnehmung von Delivery Hero.

