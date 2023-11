Alibaba-Aktie stürzt ab: Alibaba sagt überraschend Ausgliederung des Cloud-Geschäfts ab

Überraschende Nachricht

Am Donnerstag rückten die Titel des Handelsriesen Alibaba in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel

Die in den USA gelisteten Aktien des chinesischen Online-Händlers Alibaba sackten am Donnerstag an der NYSE zeitweise um 9,14 Prozent auf 79,11 US-Dollar ab.

Auch in Hongkong ging es am Freitag zuletzt um 9,96 Prozent nach unten auf 73,25 Hongkong-Dollar.

Der Konzern hatte überraschend eine Ausgliederung des Cloud-Geschäfts abgesagt.

Redaktion finanzen.net / NEW YORK (dpa-AFX)