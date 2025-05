Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 120,86 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 120,86 USD ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 119,50 USD nach. Bei 119,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 225.031 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 29.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 40,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,68 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Am 15.05.2025 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 32,49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Alibaba am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 69,46 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

