Krypto-Autor Panos Mekras: Ripple und Avalanche bieten größeres Potenzial als Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix

Nicht nur Tech-Aktien: Krypto-Experte Panos Mekras rät zu einem Einstieg in die Coins Ripple und Avalanche. Auch wenn sich das Kursniveau in den letzten Jahren erhöht hat, können Anleger noch mit starken Gewinnen rechnen, so der Marktbeobachter.

• Auch ein später Einstieg in Tech-Aktien soll sich noch lohnen

• Ripple und Avalanche mit größerem Potenzial

• Ripple-IPO im Blick





Profitabler Einstiegszeitpunkt

Egal um welche Anlageklasse es sich handelt, die Kür beim Investieren ist es, den möglichst profitablen Einstiegszeitpunkt zu finden. Dies gilt besonders bei den "Magnificent Seven". Die Aktien der sieben Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla verteuerten sich in den vergangenen Jahren deutlich. Auch andere Unternehmen aus der US-Techbranche, etwa Netflix, konnten trotz zwischenzeitlichen Rücksetzern auf lange Sicht eine starke Performance hinlegen. Ein früher Einstieg hätte sich in diesen Fällen also lohnen können.

Gewinne trotz spätem Einstieg

Dennoch sollten sich Anleger nicht von einer starken Kursentwicklung abschrecken lassen, wie der Marktbeobachter Brian Feroldi kürzlich auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb. So lobte der Investor die Kursgewinne der Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix, die diese jeweils fünf Jahre nach dem Erreichen bestimmter Meilensteine an den Tag legten.

If you bought $AAPL 5 years after the iPhone launch, you made a ton of money.



If you bought $AMZN 5 years after the AWS launch, you made a ton of money.



If you bought $NFLX 5 years after it started streaming, you made a ton of money.



You can be "late" and still win big - Brian Feroldi (??,??) (@BrianFeroldi) November 3, 2023

So können sich Investoren, die erst fünf Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones in Apple-Aktien investierten, trotzdem noch über satte Gewinne freuen. Ähnlich verhalte es sich bei Anlegern, die erst fünf Jahre nach der Einführung von Amazons Cloud-Dienst AWS oder dem Start des Streamingdienstes des vorherigen DVD-Verleihers Netflix Anteile des jeweiligen Unternehmens erstanden. "Man kann ‚spät dran‘ sein und trotzdem viel gewinnen", resümierte Feroldi.

Kryptomarkt bietet höheres Potenzial als Tech-Aktien

Zustimmung erhielt Feroldi auf seinen Tweet unter anderem von Panos Mekras, Autor des Ratgebers "Understanding the Crypto Economy". Dennoch habe der Kryptomarkt deutlich mehr zu bieten als "Big Tech". "Mit Kryptowährungen verhält es sich genauso, nur mit einem viel größeren Potenzial und mehr Möglichkeiten", entgegnete der Autor auf Feroldis Beitrag. "So viele tolle Projekte, so viel Innovation."

It's the same with crypto, but with a much bigger potential and more opportunities. So many great projects, so much innovation. $XRP and $AVAX are the top L1 investments and bluechips for me. https://t.co/ai4s7OkUE5 - Panos ??{X} (@panosmek) November 3, 2023

Besonders Ripple und Avalanche haben es dem Krypto-Fan angetan. So handle es sich Mekras‘ Ansicht nach bei den beiden Coins nicht nur um zwei der besten Layer-1-Blockchains, sondern auch um das Krypto-Äquivalent zu den vom Aktienmarkt bekannten Standardwerten.

Hoffnung in Ripple-IPO

Darüber hinaus äußerte sich Mekras auch zu den Chancen, die der geplante Börsengang von Ripple Labs, dem Unternehmen hinter der gleichnamigen Kryptowährung, mit sich bringen könnten. Auch wenn die IPO-Pläne des Entwicklers schon längere Zeit bestehen, verdichteten sich zuletzt die Hinweise darauf, dass das Börsendebüt kurz bevorstehen könnte, wie Krypto-YouTuber Lewis Jackson kürzlich erklärte. So sieht der Marktbeobachter Anzeichen dafür in der derzeitigen Personalstrategie, den Wachstumsplänen sowie dem Umgang mit Regulierungsbehörden. Einige Anleger des Coins befürchten jedoch, dass eine Börsennotierung den Ripple-Kurs einbrechen lassen könnte. Nicht so jedoch Mekras: "Der Börsengang von Ripple bedeutet mehr Aufmerksamkeit für das Unternehmen, seine Produkte (von denen einige XRP verwenden) und XRP selbst", so der positive Ausblick des Autors. "Und denken Sie daran: Ripple ist ein Unternehmen, während XRP ein universeller digitaler Vermögenswert mit zahlreichen Anwendungsfällen und unbegrenztem Potenzial ist."

There is no other side. Ripple going public means bigger exposure & awareness for the company, their products (some of which use XRP), and XRP itself.



And remember: Ripple is one company, while XRP is a universal digital asset with multiple use cases & unlimited potential. https://t.co/giVbWvcmlb - Panos ??{X} (@panosmek) November 3, 2023

Es bleibt also abzuwarten, ob Ripple seine Börsenpläne bald konkretisiert - und wie sich diese auf den Kurs des XRP-Tokens auswirken.

