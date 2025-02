Aufschläge in Zürich: So steht der SMI mittags

SMI-Kursverlauf

So bewegt sich der SMI am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,27 Prozent fester bei 12.508,63 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,481 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,081 Prozent leichter bei 12.465,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12.475,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12.444,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12.509,21 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,782 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 11.624,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2024, wies der SMI einen Wert von 11.866,01 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2024, den Stand von 11.274,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 7,61 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12.708,45 Punkten. 11.570,13 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,37 Prozent auf 96,90 CHF), Roche (+ 0,98 Prozent auf 288,80 CHF), Givaudan (+ 0,95 Prozent auf 3.949,00 CHF), Alcon (+ 0,70 Prozent auf 83,38 CHF) und Swiss Life (+ 0,54 Prozent auf 745,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-0,79 Prozent auf 226,40 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 29,33 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,73 Prozent auf 48,99 CHF), Nestlé (-0,57 Prozent auf 77,02 CHF) und Geberit (-0,24 Prozent auf 502,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.039.953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 241,877 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net