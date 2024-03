Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

SPI-Kursverlauf

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch aktuell aufwärts.

Um 09:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent auf 14.923,80 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,954 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 14.913,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14.857,71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14.923,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.913,12 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wurde der SPI mit 14.650,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14.261,77 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 14.265,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,43 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15.005,61 Punkten. Bei 14.455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 9,95 Prozent auf 0,07 CHF), Kinarus (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 3,94 Prozent auf 0,17 CHF), ONE swiss bank (+ 2,70 Prozent auf 3,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,95 Prozent auf 8,36 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Kühne + Nagel International (-9,88 Prozent auf 268,20 CHF), GAM (-6,57 Prozent auf 0,33 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,76 Prozent auf 0,56 CHF), Idorsia (-5,38 Prozent auf 2,11 CHF) und ams (-4,34 Prozent auf 1,29 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.903.750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,498 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net