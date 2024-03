DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher -- Daimler Truck mit überraschend starkem Quartal -- Sixt rechnet im ersten Quartal 2024 mit Verlusten -- UniCredit will eigene Aktien zurückkaufen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenende mit Gewinnen erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen fester in die Sitzung starten. Der DAX verzeichnete am Donnerstag den sechsten Rekordtag in Folge. Der Februar endete damit für den deutschen Leitindex äußerst stark. "Globale Aktien entwickelten sich im Februar gut, unterstützt durch die KI-Thematik und eine Erholung in China", sagte ein Aktienstratege von Jefferies laut dpa-AFX. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Inflation, denn es wurden die jüngsten Inflationssignale unter anderem aus Deutschland und den USA veröffentlicht. Zum Beginn des Monats wird der DAX am Freitag voraussichtlich mit einem Anstieg starten. Am Donnerstag erreichte der Index mit 17.742,48 Punkten ein neues Allzeithoch und setzte somit seinen sechstägigen Rekordanstieg fort. Zum Ende der Woche stehen die Daten zur Inflation im Euroraum an. Experten, die von Reuters befragt wurden, erwarten einen geringeren Anstieg der Verbraucherpreise im Februar im Vergleich zum Jahresbeginn. Die prognostizierte Teuerungsrate dürfte demnach von 2,8 Prozent im Januar auf 2,5 Prozent gesunken sein. Ein deutlicherer Rückgang könnte Spekulationen über eine baldige Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) verstärken. Die Geldpolitik der EZB wird in der kommenden Woche von den Notenbankern erörtert. Zusätzlich halten zahlreiche Firmenbilanzen die Börsianer in Atem. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen sollen höher in den Freitagshandel starten. Der EURO STOXX 50 wird zum Start des Handels freundlich erwartet. Europas Börsen dürften mit Gewinnen in den Handelstag starten, unterstützt von starken Technologievorgaben aus den USA und den zuletzt positiven Inflationsdaten. Am Berichtstag stehen die europäischen Verbraucherpreise im Fokus, mit der Erwartung eines Anstiegs im Februar um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Nach der gestrigen deutschen Inflationsrate folgt heute die für die Eurozone . Hier könnte sich die Jahresrate im Februar weiter dem EZB-Ziel von 2 Prozent annähern", prognostiziert QC Partners. Dies könnte die Möglichkeit einer ersten Zinssenkung im Juni weiter unterstützen. Unterdessen setzt der Aufwärtstrend an den Börsen seinen Weg fort, und die positive Stimmung verstärkt sich weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der Handel an der Wall Street endete am Donnerstag auf grünem Terrain. Der Dow Jones Index konnte seine zwischenzeitlichen leichten Verluste abschütteln und schloss mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 38.994,29 Punkten. Der NASDAQ Composite ging ebenfalls höher aus dem Handel: Bei dem Techwerteindex betrug das Plus 0,90 Prozent, er schloss bei 16.091,92 Zählern. Am Donnerstag ging es an der Wall Street nach den zuletzt leicht negativen Handelstagen tendenziell wieder nach oben, wobei besonders die als zinssensibel geltenden Technologie-Werte zulegten. Die frischen Inflationsdaten fielen wie erwartet aus: So bestätigte der von der Fed besonders beachtete PCE-Deflator die abnehmende Teuerung. Es stellt sich somit nicht die Frage, ob die Fed die Zinsen senken wird, sondern wann dies der Fall ist. Die Aktionäre reagierten mit Freude, da negative Überraschungen von der Zinsfront ausblieben. Bei Einzelaktien gab es auch am Donnerstag wieder viel Bewegung zu sehen. Beispielsweise stürzten die Aktien des Softwareunternehmens Snowflake nach schwachen Zahlen ab. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken