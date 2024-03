Aktien-Tipp Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktie auf dem Prüfstand

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose Asumendi hat eine gründliche Analyse des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach der Analysten-Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Gewinnerwartungen für 2024 und 2025 in einer am Freitag im Tagesverlauf überarbeiteten Studie an. Für 2024 liege er damit aber weiter unter dem Unternehmensausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:32 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 16,6 Prozent auf 44,06 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,94 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 4.454.400 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das Daimler Truck-Papier um 29,5 Prozent. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren.

