Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Autobauer habe einen starken Jahresabschluss hingelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick für das laufende Jahr bezeichnete der Experte zwar als vorsichtig, aber auch konsistent mit dem aktuellen Umfeld in der Automobilindustrie und dem sehr starken Produktzyklus. Dieser wirke sich vor allem auf die Gewinn- und Verlustrechnung in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres aus.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:06 Uhr 4,5 Prozent auf 119,68 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.243.112 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 7,0 Prozent zu. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet.

