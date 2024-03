E-Mobilität

Weniger Nachfrage auf dem Markt für Stromer und technologische Aufrüstung sorgen derzeit bei allen E-Autoherstellern für Wertverluste. Auch der Premium-Autohersteller Porsche ist hiervon nicht befreit.

• Wertverlust bei Elektrofahrzeugen

• Porsche Taycan verzeichnet Verluste

• J.P. Kraemer ebenfalls betroffen



Teurer Luxus-Stromer

Im Jahr 2019 wollte Porsche mit dem Taycan einen Gegenspieler zum beliebten Tesla Model S auf den Markt bringen. Wie vom Luxus-Automobilhersteller nicht anders erwartet, bietet der Taycan der Auto-Plattform Jalopnik zufolge eine herausragende Verarbeitungsqualität sowie ein besonderes Fahrerlebnis. Doch mit einem stolzen Einstiegspreis - ohne Sonderausstattung - von mindestens 101.500 Euro befindet sich der Luxus-Stromer in einem hohen Preissegment. Doch während die Porsche-Ikone, der 911, auf dem Gebrauchtwagenmarkt eher an Wert gewinnt, scheint der Taycan in die andere Richtung abzudriften. Je nach Modellvariante reduziert sich der ursprüngliche Wert sogar um die Hälfte.

Unterschiedliche Varianten

Überlegt man also, sich einen Taycan zuzulegen, scheint ein Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt unerlässlich. Zur Auswahl stehen derzeit unterschiedliche Varianten des Taycans. Dabei ist nicht nur das Standardmodell in den leistungsstärkeren Versionen 4S, Turbo und Turbo S erhältlich. Auch der Taycan Cross Turismo sowie der Taycan Sport Turismo können mit mehr Power unter der Haube ergattert werden.

Kohle verbrannt

Der Gründer und Chef von JP Performance, J.P. Kraemer, berichtet ebenfalls von massivem Wertverlust seines Taycan Turbo S. Unglaubliche 761 PS besitzt sein Luxus-Stromer, doch diese Leistung hat seinen Preis und so habe er Anfang 2021 laut eigenen Angaben in einem YouTube-Video rund 205.000 Euro bezahlt. Der Dortmunder erklärt: "Das erste Auto, wo ich Kohle verbrannt habe." Eine zutreffende Aussage, wie es scheint, da das Modell mittlerweile gerade einmal die Hälfte wert ist. Auch so würde er sich nicht mehr die Topmotorisierung, den Turbo S, zulegen - dafür müsse man "ein Enthusiast sein". Der Unternehmer sieht für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen keine rosige Zukunft: Er glaube, dass E-Autos immer mehr zu Gebrauchsgegenständen mutieren und nur in den seltensten Fällen einen Sammelstatus erreichen können.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net