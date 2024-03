Erholungsgewinne

Die Anleger von Nordex greifen bei dem Hersteller von Windkraftanlagen munter zu.

Die Titel knüpften am Freitag via XETRA mit einem Anstieg um mehr als 5 Prozent an ihre kräftigen Erholungsgewinne an und erreichten über der Marke von 11 Euro das höchste Niveau seit Mitte November. Damit haben sie im Wochenverlauf schon mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen. Am Montag hatten sie sich mit 9,21 Euro noch ihrem niedrigsten Stand seit Oktober 2022 genähert. Dieser ist mit 8,62 Euro erst wenige Wochen alt.

Am Vortag hatte der Ausblick die Aktie schon um neun Prozent hochgetrieben. Das Unternehmen rechnet 2024 mit einer weiteren Verbesserung seiner Ergebnisse. Analysten bleiben denn auch mit ihren Kurszielen optimistisch, die Citigroup etwa erhöhte ihre Zielmarke auf 16 Euro. Damit verspricht der Experte Vivek Midha auch nach der aktuellen Rally noch ein Kurspotenzial von fast der Hälfte.

Noch optimistischer bleibt Alster Research, die hier genannten 22 Euro kämen einer Verdopplung gleich. "Die neuen Ziele zeichnen ein sehr positives Bild", schrieb Analyst Leon Mühlenbruch. Die Jahresresultate hätten das erwartet starke Umsatzwachstum bestätigt und außerdem habe Nordex wieder ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) erreicht. All dies untermauere seine Erwartung, dass Nordex auf dem Weg zu profitablem Wachstum sei.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)