Aufspaltung im Fokus

Beim Autozulieferer Continental kommen die Aktionäre am Freitag (ab 10 Uhr) zur Hauptversammlung in Hannover zusammen.

Im Mittelpunkt des Interesses dürfte die Aufspaltung des Konzerns stehen. "Es geht um die bisher tiefgreifendste Neuaufstellung in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer in einer vorab veröffentlichten Rede.

Wer­bung Wer­bung

Denn aus Continental sollen drei neue Unternehmen entstehen: Da ist die künftig eigenständige Autozuliefersparte. Ihr neuer Name wurde erst am Mittwoch in China vorgestellt: Aumovio. Und da ist die Kunststofftechniksparte Contitech, von der man sich ebenfalls trennen will. Bleiben soll nur noch das angestammte Reifengeschäft - "Tires" (deutsch: Reifen) soll weiter als Continental AG agieren, kündigte Setzer an.

Continental beruft Tires-CFO Welzbacher zum neuen Finanzvorstand

Continental hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Olaf Schick gefunden. Der CFO des Bereichs Tires, Roland Welzbacher, übernimmt den Posten per Oktober 2025, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Aufsichtsrat stimmte der Berufung zu. Die genaue Zuordnung und der Zuschnitt der bisher von Schick verantworteten Vorstandsbereiche Finanzen sowie Integrität und Recht sollen später mitgeteilt werden.

Die Leitung des Bereichs Finanzen und Controlling bei Tires werde Welzbacher in Personalunion weiter führen. Zudem werde er im Anschluss an die geplante Verselbstständigung des Bereichs Contitech in der dann auf Reifen fokussierten Continental AG sein Vorstandsmandat fortführen. Schick wechselt, wie bereits bekannt, zu Mercedes-Benz und übernimmt dort das Vorstandsressort Integrität, Governance.

Wer­bung Wer­bung

Welzbacher ist bereits seit 22 Jahren bei Continental und war in verschiedenen Positionen im Reifengeschäft tätig. Im XETRA-Handel steigt die Conti-Aktie zwischenzeitlich um 0,76 Prozent auf 69,24 Euro an.

HANNOVER (dpa-AFX)

DOW JONES