Auftragseingang

Nordex hat im ersten Halbjahr ein deutliches Wachstum des Auftragseingangs verzeichnet.

Im zweiten Quartal schwächten sich die Orders aber spürbar ab. Der Preis blieb stabil.

Der Auftragseingang stieg in den ersten sechs Monaten um 27 Prozent zum Vorjahr auf 3.357 Megawatt. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) betrug stabile 0,89 Millionen Euro. Es wurden 602 Windkraftanlagen für Projekte in 17 Ländern bestellt.

Im zweiten Quartal kamen Aufträge für Projekte im Volumen von 1.271 Megawatt herein nach 1.620 Megawatt im Vorjahreszeitraum. Der Preis lag bei 0,96 Millionen Euro je Megawatt Leistung.

"Wir sind mit unserem Auftragseingang im ersten Halbjahr dieses Jahres zufrieden und dies bei stabilen Preisen", sagte Vorstandschef José Luis Blanco laut Mitteilung. Für den Auftragseingang im zweiten Halbjahr zeigte er sich zuversichtlich.

Die Nordex-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,51 Prozent auf 13,21 Euro.

DJG/mgo/sha

FRANKFURT (Dow Jones)