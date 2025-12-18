DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -0,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1748 +0,1%Öl60,18 -0,8%Gold4.332 -0,2%
Aufwärtstrend bei Baugenehmigungen setzt sich fort

18.12.25 08:13 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Oktober spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Oktober der Bau von insgesamt 19.900 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 6,8 Prozent oder 1.300 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Besonders deutlich war die Entwicklung im Bereich des Neubaus: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 11,4 Prozent beziehungsweise 1.700 auf insgesamt 16.800 Einheiten.

Demgegenüber verzeichnete der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden einen Rückgang. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen sank im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,5 Prozent oder 400 auf 3.100 Einheiten.

Auch in der längerfristigen Betrachtung zeigte sich eine positive Tendenz. Im gesamten Zeitraum von Januar bis Oktober wurde in Deutschland der Bau von 195.400 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein deutliches Plus von 11,2 Prozent oder 19.600 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)